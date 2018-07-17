В Москве нетрезвый сын-сантехник убил отца ножом

На территории столицы произошло происшествие с летальным исходом.

Сообщается, что накануне в Москве около одного из магазинов прохожие обнаружили тело мужчины, погибшего вследствие получения ножевого ранения в область живота. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выяснили, что убитый являлся сотрудником торговой точки, возле которой он был найден.

Оперативным путём стало известно, что злоумышленником, совершившим неправомерное действие, является сын-сантехник погибшего, который спрятался в туалете офиса, держа в руках нож. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании нетрезвого преступника не потребовалось дополнительных улик, так как его одежда была полностью забрызгана кровью жертвы.