ГИБДД не вынесли больше пяти миллионов штрафов из-за слияния баз данных‍

СМИ провели расследование, по результатам которого поняли, что основная проблема в данном вопросе заключается в некорректном функционировании федеральной информационной системы (ФИС).

Первым данную проблему затронул Михаил Черников, который занимает должность руководителя Госавтоинспекции. Больше о ней он рассказал в рамках проходившей накануне всероссийской ведомственной конференции. По его словам, система ФИС удобна для одних задач, например, таких как сдача экзаменов и регистрация автомобилей в РФ.

Несмотря на то, что в 2013-2014 годах на ее усовершенствование потратили порядка 200 миллионов рублей, до сих пор в ней происходит слияние баз данных. Из-за этого всего за несколько прошедших лет ГИБДД не вынесли нарушителям больше пяти миллионов штрафов. При этом, большинство из них были зафиксированы в Москве, так как именно на ее территории расположено больше всего камер.

Ошибки происходят в том этапе, когда региональные управления ГИБДД вносят информацию в ФИС. Когда за дело берутся в ЦАФАП, они обнаруживают, что для отправки письма о штрафе владельцу авто у них не хватает данные - нет адреса, либо же неправильно указана фамилия. По данным источника, вследствие такого процесса потенциальный штраф отправляется в корзину.