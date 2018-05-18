Авиакомпания озвучила число людей на борту рухнувшего Boeing 737 в Индонезии

Самолет упал сразу после взлета недалеко от острова Ява.

На борту авиалайнера компании Lion Air, направляющегося из Джакарты в Панкалпинанг, находился 181 пассажир и 7 членов экипажа. Данную информацию обнародовали представители перевозчика. Судьба людей пока остается под вопросом.

Боинг 737 вылетел утром из индонезийской столицы. После 13 минут полета, борт пропал с радаров. Позже, его обломки обнаружили спасательные бригады в прибрежных водах Явы. По словам сотрудника Главного управления авиации Индонезии Синду Рахая, командир лайнера запросил аварийную посадку набирая высоту. Сразу после его обращения, связь с Боингом пропала, а самолет перестал отображаться на радаре.

Авиакомпания Lion Air считается самой популярной на территории Индонезии из-за доступных цен. При этом ее самолеты довольно часто становятся жертвами авиакатастроф по данным международных специалистов.