«Сотрясение и два сломанных ребра»: адвокат Гуфа рассказал об избиении музыканта

Помимо полученных травм и увечий рэпер также потерял деньги, при нем была крупная сумма, но после избиения она пропала.

Адвокат Гуфа считает, что инцидент был спланированным преступлением. Адвокат Гуфа Сергей Жорин рассказал подробности об избиении музыканта. По словам правозащитника, рэпер получил сотрясение мозга и два сломанных ребра. Гуфа избили в московском клубе «Бункер» на Таганке. Туда он пришел по приглашению.

Жорин рассказал, что неизвестные позвонили Гуфу и позвали его в клуб для организации его выступления. Там рэпера увели в отдельную комнату, а на выходе из нее была поставлена охрана с оружием. Адвокат утверждает, что жестокое избиение Гуфа была спланированно заранее.

Сейчас адвокат рэпера намерен найти виновных и привлечь их к ответственности. Он уже обратился к начальнику ГУ МВД Москвы с просьбой лично контролировать расследование инцидента. Жорин считает, что самым важным сейчас является заполучить видео с камер наблюдения клуба. По записям можно будет установить личности напавших на Гуфа, после этого поиски виновных ускорятся. По словам адвоката рэпера, музыкант мог получить не только сотрясение мозг и перелом ребер. Также у Гуфа могут быть повреждены внутренние органы.