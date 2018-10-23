Москвич отбивался от полицейских котом Барсиком

Стало известно об очередном оригинальном инциденте на территории столицы.

Сообщается, что в Москве местный житель, который находился в нетрезвом состоянии, устроил громкую вечеринку в собственной квартире. Соседи возмутились данным положением дел и вызвали представителей правоохранительных органов. Москвич, недолго думая, начал отбиваться от полицейских своим домашним питомцем - котом Барсиком.

От испуга животное расцарапало им лицо. Вследствие произошедшего мужчине грозит тюремное заключение по факту нападения на сотрудника. Тем временем питомца отправили в приют.

Ранее сообщалось, что в Москве потенциальный покупатель угнал автомобиль Mercedes у владельца под предлогом необходимости тест-драйва.