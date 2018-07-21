На борту вертолета в британском Лестере находилось 5 человек

На борту вертолета, который разбился в британском Лестере, присутствовало 5 человек. Среди находившихся на вертолете был Виджай Шривадханапрабха, который является тайским миллиардером, также собственник футбольного клуба «Лестер» вместе со своей дочерью. Состояние людей, живы они или мертвы пока неизвестно.

Помимо этих присутствующих на борту находилось еще два пилота и один человек, о котором в настоящее время ничего неизвестно и не установлена личность. Некоторое время раньше спасательные службы сообщили, что в вертолете было три человека.

Ранее на территории штата Флорида разбился легкомоторный самолет. На борту находился один пилот, который в данный момент находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.