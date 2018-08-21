В Тюмени умер мальчик, проглотивший в детском саду воздушный шарик

В начале сентября 4-летний ребенок проглотил латексный воздушный шар, мальчик впал в кому. Все это время врачи пытались его спасти, однако последствия 20-минутной остановки сердца оказались слишком серьезными.

В Тюмени умер мальчик, который полтора месяца находился в коме после инцидента в детском саду. Ребенок, проглотивший воздушный шарик, так и не пришел в сознание. О смерти мальчика сообщил его отец. По словам мужчины, точная причина гибели ребенка пока что не известна. «Наш сыночек ушел на небеса», - сказал убитый горем отец.

По данным СМИ, мальчик проглотил шарик во время прогулки. Воспитательница на время упустила ребенка из виду, когда его нашли он был уже без сознания. Работники детского сада пытались спасти малыша, потом приехала скорая помощь. Сердце ребенка снова забилось лишь спустя 20 минут. После этого мальчика доставили в больницу, все это время медики пытались его спасти.

СМИ также сообщали, что воспитательница мальчика, проглотившего воздушный шарик, продолжает работать с детьми. После инцидента сотрудники детского сада прошли внеплановый инструктаж по оказанию первой помощи. Помимо этого, воспитательница другого детского сада, пожелавшая сохранить анонимность, рассказывала, что теперь все педсоветы начинаются с обсуждения инцидента, а сотрудников дошкольных учреждений теперь пугают уголовной ответственностью.