На трассе Казань – Набережные Челны в ДТП погиб известный музыкант Шафагат Салихов

Авария случилась ночью, о происшествии рассказал певец Ринас Ахметов. Баянисту Шафагату Салихову было 60 лет.

В Татарстане на трассе Казань – Набережные Челны случилось ДТП. Авария стала причиной трагедии, в дорожном происшествии погиб известный музыкант Салихов. Причины аварии и подробности случившегося пока что не сообщаются. Семья Шафагата Салихова информацию о ДТП пока что не комментирует.

Шафагат Салихов был известным и почитаемым музыкантом. Баянист работал вместе с татарским певцом Салаватом Фатхутдиновым. В Татарстане Салихов был популярен. Баянист жил в Набережных Челнах. Совсем недавно музыкант давал свой юбилейный концерт, на который пришло много поклонников и почитателей виртуозной игры баяниста.

В ГИБДД информацию о ДТП, в котором погиб музыкант, также пока не комментируют. В социальных сетях пользователи пишут, что новость о смерти Салихова их сильно огорчила. Некоторые с печалью отмечают непредсказуемость жизни и признаются, что подобные трагедии их очень огорчают.