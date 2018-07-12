В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

Сегодня, 11:40 \\ Происшествия

Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил телесные повреждения.

СМИ сообщили, что в ночь на 28 октября в одном из ночных клубов Москвы не обошлось без драк. Рэпер Гуф решил провести субботний вечер в столичном заведении, но там его избили.

Гуф написал заявление и просит, чтобы полиция нашла и наказала его обидчика. По данным СМИ, на лице и теле рэпера есть ссадины и раны, которые свидетельствуют о драке и могут быть использованы в качестве аргументов и доказательств избиения. Кто и за что избил рэпера Гуфа – пока что не известно.

Также сообщается, что к музыканту приезжала его возлюбленная Кети Топурия. Певица из группы «А-студио» примчалась к своему бойфренду сразу же, как только узнала, что его избили. Поклонники Гуфа не оценили действий рэпера. Они считают, что исполнитель песен о «крутости» не может «жаловаться» в полицию на избиение. Якобы, рэпер должен был избежать такой ситуации, а если его уже избили, то ему стоило разобраться в ситуации самостоятельно.

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Автор - Анна Пушкина
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