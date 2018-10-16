В Москве угнали автомобиль Mercedes под видом тест-драйва

В столице вновь произошло хищение имущества в крупном размере.

Известно, что в Москве встретились потенциальный покупатель транспортного средства и его продавец. После того, как были обсуждены все условия приобретения автомобиля Mercedes, клиент попросил владельца машину для тест-драйва, чтобы прокатиться.

Однако после того, как злоумышленник сел за руль, он скрылся в неизвестном направлении. Обманутый владелец сразу же обратился в правоохранительные органы с заявлением, что у него угнали автомобиль. Там уже начали поисковую операцию по поимке преступника и украденного им транспортного средства.

Ранее сообщалось, что житель Оренбурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, украл машину, припаркованную во дворе жилого дома. Он это сделал для того, чтобы добраться домой.