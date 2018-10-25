В Москве произошла авария, в которой пять пострадавших

В Москве произошло столкновение, в котором приняли участие грузовик и легковой автомобиль. Данное происшествие случилось на Савеловской эстакаде. Специалисты сообщают, что около пяти человек получил серьезные травмы.

В ведомстве рассказали, что в 7:00 произошла авария, в которой приняли участие два транспортных средства. По предварительным данным известно, что пять человек находятся под присмотром медиков.

На месте ДТП теперь скопилась огромная пробка и очень медленно осуществляется движение. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что после аварии в Санкт-Петербурге, где насчитывается восемь погибших возбуждено уголовное дело.