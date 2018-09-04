В Кривом Роге во время “Гонок на выживание” автомобиль врезался в зрителей

Автомобиль врезался в зрителей во время "Гонок на выживание" в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Происшествие, случившееся во время гонок достойно упоминая в фильме “Пункт назначения”.

Так, один из водителей не смог справиться с управлением, из-за чего и влетел в трибуны, где в тот момент находилось множество зрителей. Как стало известно, в ходе несчастного случая пострадали четыре человека, двое и которых были детьми. При этом, травмы получил и сам гонщик. Теперь все пострадавшие направлены в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Депутат Рады Андрей Гальченко, который является одним из организаторов мероприятия, утверждает, что причиной аварии могли служить неисправные тормоза.

Теперь детали данного происшествия будут выясняться в ходе проверке, где и станет известна точная причина аварии.