В Украине утилизируют партию живых овец из порта в Одесской области

Местные власти за две недели не смогли пропустить сотни животных из-за бюрократических проволочек. Об этом 27 октября написала пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в порту города Черноморск в Одесской области. Партия долгое время томилась в трехъярусной фуре. Многие овцы успели скончаться, но по прежнему находятся в скотовозе вместе с живыми. Сотрудники компании-владельца "Украниксар" пришли к выводу, что для безопасности граждан животных придется поголовно уничтожить. Руководитель организации Елена Сенкевич предоставила для этого все необходимые документы.

Теперь грузовики с овцами в сопровождении полиции Украины отправили в Винницкую область. Внутри сохраняют жизнеспособность ещё около ста особей. Погибло вдвое больше. По данным пресс-службы, в городе Тульчин их утилизируют на государственном предприятие "Укрветсанзавод". Вместе с тем полицейские возбудили уголовные произвоства по признакам жестокого обращения с животными и нарушения санитарных правил.