В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и угнали его автомобиль

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Братья-кавказцы, не имеющие регистрации напали на местного бизнесмена, который сам родом с Азербайджана. 

 В Петербурге двое неизвестных иммигрантов совершили нападение на местного бизнесмена. 

Как стало известно, нападавшими оказались братья в возрасте 27 и 29 лет, мотивы нападения которых пока неизвестны. Происшествие произошло на одной из главных улиц северной столице. Тогда двое братьев, отобрав пистолет у 49-летнего мужчины, выстрелили в него, по меньшей мере, четыре раза.  

После этого нападавшие угнали автомобиль, принадлежащий бизнесмену, и скрылись с места преступления. 

Пострадавшего направили в больницу, чтобы ему оказали необходимую помощь. Так как пистолет, из которого производились выстрелы был травматическим, бизнесмен получил не такие тяжелые травмы. 

В полиции уже возбудили уголовное дело, где разыскивают виновных и выясняют все обстоятельства дела. 

Напоминаем, что почти полмесяца назад двое неизвестных совершили нападения на два трамвая. Как стало известно, нарушители расстреляли оба транспортных средства.

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Автор - Тереза Кёльн
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