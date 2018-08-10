В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и угнали его автомобиль

Братья-кавказцы, не имеющие регистрации напали на местного бизнесмена, который сам родом с Азербайджана.

В Петербурге двое неизвестных иммигрантов совершили нападение на местного бизнесмена.

Как стало известно, нападавшими оказались братья в возрасте 27 и 29 лет, мотивы нападения которых пока неизвестны. Происшествие произошло на одной из главных улиц северной столице. Тогда двое братьев, отобрав пистолет у 49-летнего мужчины, выстрелили в него, по меньшей мере, четыре раза.

После этого нападавшие угнали автомобиль, принадлежащий бизнесмену, и скрылись с места преступления.

Пострадавшего направили в больницу, чтобы ему оказали необходимую помощь. Так как пистолет, из которого производились выстрелы был травматическим, бизнесмен получил не такие тяжелые травмы.

В полиции уже возбудили уголовное дело, где разыскивают виновных и выясняют все обстоятельства дела.

Напоминаем, что почти полмесяца назад двое неизвестных совершили нападения на два трамвая. Как стало известно, нарушители расстреляли оба транспортных средства.