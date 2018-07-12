В Турции бесхозная кошка стала "изюминкой" модного показа

Животное забралось на подиум во время Esmod International Fashion Show в Стамбуле. Очевидцы сняли происходящее на камеру и опубликовали в Instagram.

Жителей Турции и гостей из других стран развеселил номер, который не входил в программу модного показа. Оказавшись в центре внимания, бесхозная кошка сперва невозмутимо вылизала свою шерсть и продефилировала по дорожке. Затем её внимание привлекли затейливые одежды проходящих мимо моделей. Немного поиграв с полами нарядов, четвероногий посетитель удалился восвояси.

Стоит отметить, что никто из зрителей или организаторов не попытался прогнать кошку с подиума. Присутствующие откровенно взбодрились и стали снимать животное на видео, как главную "изюминку" мероприятия.