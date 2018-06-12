В детсаду Петербурга бригаду "скорой помощи" не пустили к ребенку с травмой головы

Заведующая долго держала оборону даже перед сотрудниками полиции. Подробности городским СМИ рассказал отец пострадавшего воспитанника.

26 октября мужчине и его супруге позвонили представители детского сада, который находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как оказалось, его трехлетний сын получил травму в туалете. Воспитатели не знают подробностей - просто услышали плач из санузла и обнаружили мальчика уже с поврежденной головой.

Родители ребенка вызвали "скорую помощь" и сами направились в детсад. По пути диспетчер перезвонил им и сообщил, что бригаду не пустили к мальчику. По совету медиков, мать и отец обратились к правоохранителям. Последних в здание пустили. Однако вновь прибывшая "скорая" попасть внутрь не смогла. Заведующая посчитала медиков посторонними людьми, которых пускать не велит инструкция.

Руководитель объявила родителям, что мальчика осмотрел медик самого детского сада. По его заключению, травма не представляет угрозы для здоровья. Горожане усомнились в вердикте и вывели сына на улицу, где передали "скорой помощи". Хирург Детской больницы №2 диагностировал глубокое рассечение, требующее швов. Он также порекомендовал пройти осмотр у нейрохирурга.

Родители намерены привлечь сотрудников детсада к ответственности. Они уже написали заявление в полицию, а вскоре планируют подать жалобу в прокуратуру, Минздрав, Минобрнауки и Уполномоченному по правам ребенка в России.