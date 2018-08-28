Аферистка украла у дедушки почти пол миллиона рублей "на лечение родственника"

В Петербурге мошенница обокрала старого пенсионера на сумму в 400 000 рублей. Она сказала, что деньги пойдут на помощь родственнице.

Чаще всего жертвами мошенничества становятся пожилые пенсионеры. В этот день жертвой аферистки стал 77-летний мужчина. Он живет в доме, который находится на Ленинском проспекте. К нему домой пришла некая женщина, которая рассказала о трагическом случае с ее родственником. Чтобы спасти его из такой ситуации, ему необходима денежная поддержка.

Доверчивый дедушка поверил в ее историю и отдал ей все, что у него было в сбережениях. В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что пенсионер вручил даме, на вид лет 35, сумму в размере 400 000 рублей для оказания родственнику. Сейчас проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов хотят возбудить уголовное дело. Они напоминают о том, что такая схема обмана сейчас довольно популярная среди аферистов. Полиция рекомендует предупредить всех своих родственников о случившимся для того, чтобы такого не повторилось с ними.

Ранее сообщалось, что 78-летнюю бабушку ограбили бандиты на сумму 500 000 рублей.