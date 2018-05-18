Пьяные депутаты Рады избили главу сельсовета и сожгли машину

Депутат Рады Сергей Скуратовский и бывший глава Житомирской областной администрации Юрий Забела будучи пьяными устроили расправу над автомобилем одного из них и главой сельсовета Александром Сорочаном.

Как стало известно, депутаты отправились в Киевскую область с целью охоты на фазанов. Однако, в процессе охоты представители Рады употребили большое количество алкоголя, из-за чего начали вести себя не совсем адекватно.

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения депутаты, видимо, решили, что охотиться на фазанов для них слишком скучно, поэтому в качестве следующей жертвы они выбрали автомобиль одного из депутатов. Тогда они из автоматов начали расстреливать машину, которую чуть ранее и подожгли.

Как раз в это время мимо мужчин проезжал глава сельсовета. Увидев ужасающую картину, он решил остановиться и помочь мужчинам. Однако депутаты не оценили жест доброй помощи, и напали на Сорочана. Глава сельсовета был избит депутатами, на данный момент его состояние неизвестно.

Пока Скуратовский и Забела никак не комментируют произошедшее.

Также стало известно, что оба депутата являются участниками Радикальной партии.