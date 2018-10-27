На Кубани борцов с потопом прививают от специфических инфекций

Медики стремятся защитить работников из затопленных районов от опасных вирусов, которые размножаются в воде. Так рассказали представители Роспотребнадзора.

Устраняя последствия потопа, жители Кубани могут подхватить весьма специфические инфекции. Дело в том, что потоки воды могут вынести на поверхность возбудителей из канализационных систем, коллекторов и свалок. Самыми опасными из них являются вирусы дизентерии Зонне и гепатита А. Именно от них борцов со стихией прививают в первую очередь.

Для этого в пострадавших населенных пунктах Краснодарского края работают 59 медицинских бригад. Они обходят жилища, принимают профилактические меры, проверяют качество воды и еды. В субботу врачи успели ввести вакцины и препараты с бактериофагами тысяче пациентов. Кроме того, в зоне наладили круглосуточные горячие линии с медицинскими работниками.

Напомним, Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи с 24 октября страдают от потопа. Сильные ливни затопили здания, железнодорожные пути и автомобильные дороги. Спустя три дня ситуация начала постепенно налаживаться - вода ушла изо всех жилых домов. Однако 6 человек погибли, 60 травмировались и 2 считаются пропавшими без вести.