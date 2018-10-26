От рака скончался спортивный журналист Лев Россошик

71-летний вице-президент ФСЖР до последнего сохранял оптимизм. Об этом рассказала руководитель организации Николай Долгополов.

Лев Россошик скончался рано утром 27 октября. Первым его смерть обнаружила супруга. К такой развязке пришла борьба известного спортивного журналиста с раком. Аналитик пережил серию операций, однако заметных улучшений не последовало. Незадолго до смерти Льву Россошику даже пришлось пересесть на кресло-коляску.

По словам Николая Долгополова, покойный даже на смертном одре активно следил за делами Федерации спортивных журналистов России. Он интересовался последними новостями, подготовкой к конкурсу "Энергия победу" и даже просил работы участников для прочтения. Глава ФСЖР отметил, что такое стремление к труду очень сильно его поразило.

Лев Россошик начал карьеру в 1963 году, как журналист газеты "Советский спорт". Со временем занял должность заместителя главного редактора издания "Спорт-экспресс". В 2011 году присоединился к команде "Чемпионата", куда писал до сентября текущего года. За свою жизнь успел осветить 14 Олимпийских игр.