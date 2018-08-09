Коммунальный "КамАЗ" рухнул под асфальт в Казани

Задняя половина грузовика с цистерной крепко застряла в "разломе Сан-Андреас". Именно так местные жители назвали его в социальных сетях.

27 октября около 10 часов утра "КамАЗ" провалился под асфальт в Казани. Плитка на пешеходной части улицы Ямашева не выдержала тяжелый автомобиль и просела под его задними колесами. В итоге транспортное средство рухнуло в провал и замерло с высоко поднятой кабиной.

Предположительно, "КамАЗ" принадлежит коммунальной службе, которая забралась в пешеходную зону для технических работ. Теперь грузовик предстоит извлекать при помощи крана. До этого времени машина стояло под надзором коммунальщиков в оранжевых робах, огражденная запрещающей лентой.

В Казани провалы спецтехники перестают удивлять горожан. Около двух недель назад похожим образом под асфальтом застрял автокран. Проезжая часть просела под ним на пересечении улиц Толстого и Бутлерова.