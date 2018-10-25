На глазах у сотрудников ДПС произошла массовая авария

26 октября поздно вечером прозвучал звонок на горячую линию, в котором сообщили о страшной аварии. Чуть позже стало известно, что водитель автомобиля Lada Priora находился в алкогольном опьянении и спровоцировал аварию на улице Физкультурной. После совершенных действий мужчина скрылся с места случившегося.

Работники ДПС сразу смогли приять ориентировку, но не успели каким-либо образом остановить последующую аварию. На глазах правоохранительных органов произошла еще одна массовая авария. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства подозреваемый виновник задержан и находится в отделении полиции.

Ранее в Саратове произошло ДТП, где принял участие автобус. Виновником ситуации является мужчина 46 лет. При выполнении маневра мужчина не соблюдал правила дорожного движения и совершил столкновение с автобусом.