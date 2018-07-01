Вода ушла из всех затопленных домов на Кубани

Вскоре жители Туапсинского, Сочинского и Апшеронского районов смогут вернуться в свои жилища. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

С 24 октября на Кубани свирепствовали ливень и паводок. 97 жилых домов оказались затопленными в результате природного катаклизма. Целые сутки спасатели откачивали воду. Благодаря их усилиям, в субботу грязная жидкость ушла из всех помещений. В МЧС добавили, что силами аварийно-спасательных бригад расчистили 43 двора, одна школа и 4 улицы. Из загрязненных населенных пунктов сотрудники вывезли около 600 кубометров мусора.

Тем не менее, в настоящий момент 175 жителей Кубани ожидают во временных пунктах. Они обеспечены едой, водой, горячими напитками и необходимыми вещами. Отдельно позаботились о 73 детях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия потопа в 12 населенных пунктах. Но движение автомобильного и железнодорожного транспорта уже открыли.

По официальным данным, за время, пока бушевала стихия, в Краснодарском крае погибли 6 человек. Двое пропали без вести. А ещё 60 - получили различные травмы. В МЧС обещают, что власти будут помогать пострадавшим и выделят им материальную компенсацию.