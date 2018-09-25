Строители из США открыли в стене тайник с тысячей человеческих зубов

Эксперт считает, что его в прошлом устроили дантисты. Подробности происшествия приводит Valdosta Daily Times.

Необычное открытие сделали в штате Джорджия. Местные строители реставрировали здание в центре Валдосты. Задев старую стену на втором этаже, рабочие открыли тайник, из которого хлынул поток человеческих зубов. По предварительным подсчетам, их было около тысячи.

Краевед из США Гарри Эванс отметил, что в начале 20-го века помещение занимали стоматологи. В 1900 году новостройку оплатил Кларес Уиттингтон. Спустя годы свою врачебную практику в здании начал Лестер Юменз - с 1928 года сохранилась его квитанция на удаление зуба. Гарри Эванс отмечает, что тайник не стал уникальным событием для штата. Ранее удалось найти в стенах ещё два хранилища зубов. Которые, вероятно, тоже устроили доктора, владевшие помещениями.