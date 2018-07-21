41-летний налётчик ограбил 6 офисов микрозаймов в Самаре

Последнее ограбление он совершил, находясь под подпиской о невыезде.

Как правило, он выбирал офисы микрозаймов в Самаре в тот час, когда там, кроме персонала, никого не было. Прекрасно понимая, что его личность может попасть в камеры наблюдения, он действовал в маске, при этом угрожая ножом. После 5 налёта удача отвернулась от 41-летнего преступника, и полиция сумела пресечь его деятельность. Однако долго пробыть ему «на нарах» было не суждено. Правоохранители решили, что это слишком строгое наказание налётчика и до суда взяли у него подписку о невыезде.

Очутившись на свободе, он принялся за старое и ограбил 6 офисов микрозаймов. Ворвавшись в контору, преступник прикрывал лицо папкой для бумаг и требовал деньги. Полицейские быстро вышли на след старого знакомого и упрятали грабителя за решётку без каких-либо поблажек. Пользователи Сети были удивлены действиями органов правопорядка, которые сразу его не посадили «на нары», а отпустили под подписку. Комментаторы надеются, что для убийц и насильников не предусмотрена такая мягкая мера.