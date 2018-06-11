В Мексике линчевали водителя, который наехал на толпу паломников

Разъяренная толпа жестоко расправилась с нарушителем, который наехал на толпу людей.

В Мексике водитель крайне серьезно поплатился за нарушение правил движения.

Напоминаем, что ночью 26 октября около 400 паломников отправлялись в церковь на празднование Дня святого покровителя.

Именно в этот момент водитель, который превысил скорость, влетел в толпу мексиканцев. В данной трагедии скончался один человек, кроме этого, 32 человека пострадали, 13 из которых были детьми.

Но паломники не смогли просто так оставить обидчика. Разъяренная толпа вытащила обидчика из машины и начала жестоко избивать. Избиение продолжалось до тех пор, пока водитель не погиб от полученных травм.

Но и на этом толпа не остановилась. Взбешенные люди еще и подожгли грузовик нарушителя.

Напоминаем, что подобная процедура линчевания в Мексике далеко не редкость. Так часто за серьезные нарушение прибегают к самосуду. Несколько обвинений были ложными, но толпа к тому времени уже наказывала преступников.