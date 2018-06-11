В Мексике линчевали водителя, который наехал на толпу паломников

Сегодня, 22:59 \\ Происшествия

Разъяренная толпа жестоко расправилась с нарушителем, который наехал на толпу людей. 

 В Мексике водитель крайне серьезно поплатился за нарушение правил движения. 

Напоминаем, что ночью 26 октября около 400 паломников отправлялись в церковь на празднование Дня святого покровителя. 

Именно в этот момент водитель, который превысил скорость, влетел в толпу мексиканцев. В данной трагедии скончался один человек, кроме этого, 32 человека пострадали, 13 из которых были детьми. 

Но паломники не смогли просто так оставить обидчика. Разъяренная толпа вытащила обидчика из машины и начала жестоко избивать. Избиение продолжалось до тех пор, пока водитель не погиб от полученных травм. 

Но и на этом толпа не остановилась. Взбешенные люди еще и подожгли грузовик нарушителя. 

Напоминаем, что подобная процедура линчевания в Мексике далеко не редкость. Так часто за серьезные нарушение прибегают к самосуду. Несколько обвинений были ложными, но толпа к тому времени уже наказывала преступников.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Москве прямо на ходу разорвался поезд «Ласточка»

 Авария случилась на подъезде к станции МЦК «Лужники». Внутри поезда на момент...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ