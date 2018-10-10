В Екатеринбурге на автобусе разместили рекламу борделя

Сегодня, 20:54 \\ Происшествия

Муниципальное объединение автобусных предприятий (МОАП) Екатеринбурга разместило на своем транспорте крайне сомнительную рекламу, за что и было оштрафовано. 

 МОАП было оштрафовано за сомнительную рекламу на своем автобусе. Как стало известно, сумма штрафа достигла 100 тысяч рублей. Отмечается, что за размещение рекламной информации ответственны именно МОАП. 

Сначала изображение девушки в кружевной повязке никого не смущало. Изображение несло в себе рекламу мужского массажного салона. Автобус, курсирующий по маршруту номер 95 все прошлое лето, в целом, не привлекал к себе внимание. 

Однако один из жителей Екатеринбурга отправил жалобу в ФАС. По его словам, данное изображение рекламирует далеко не массажный салон, а самый настоящий бордель. В связи с этим, он потребовал убрать данный постер и оштрафовать того, кто допустил его размещение. 

Позднее стражи порядка, решив проверить слова мужчины устроили проверку данного заведения. Как не удивительно, слова мужчины подтвердились. Данное место занималась не предоставлением услуг массажа, а откровенной проституцией. 

Так, в итоге, хозяев “массажного салона” привлекли к ответственности за распространение интимных услуг, а предприятие оплатило свой штраф.

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Автор - Тереза Кёльн
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