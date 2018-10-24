Полиция арестовала отправителя бомб в США

Сегодня, 19:43 \\ Происшествия

Угроза о взрыве бомб поступала нескольким известным личностям, как семья Клинтон, Обама и Де Ниро. Сегодня полиция смогла найти подозреваемого в рассылке таких взрывных пакетов.

По данным источника CNN, полицейские смогли поймать этого человека в южной части штата Флорида. Имя подозреваемого, пока что, не раскрывается. Однако известно, что информация о личности будет представлена на пресс-конференции в министерстве 26 октября вечером.

Сотрудники телеканала рассказывают, что человеку 50 лет, а за плечами у него кроется криминальное прошлое. Не смотря на то, что он находится на постоянном месте жительства во Флориде, у него есть достаточно много друзей в Нью-Йорке. По некоторым данным, в тексте говориться про 56-летнего Сесара Сайока из города Форт-Лодердейл.

По итогу на сегодня, было выслано около 12 посылок с бомбами, которые были адресованы таким личностям, как Барак Обама, Хиллари Клинтон, Кори Букер, Эрику Холдеру, а также Джону Бреннану, Джорджу Соросу, Роберту Де Ниро и другим.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Москве прямо на ходу разорвался поезд «Ласточка»

 Авария случилась на подъезде к станции МЦК «Лужники». Внутри поезда на момент...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ