Полиция арестовала отправителя бомб в США

Угроза о взрыве бомб поступала нескольким известным личностям, как семья Клинтон, Обама и Де Ниро. Сегодня полиция смогла найти подозреваемого в рассылке таких взрывных пакетов.

По данным источника CNN, полицейские смогли поймать этого человека в южной части штата Флорида. Имя подозреваемого, пока что, не раскрывается. Однако известно, что информация о личности будет представлена на пресс-конференции в министерстве 26 октября вечером.

Сотрудники телеканала рассказывают, что человеку 50 лет, а за плечами у него кроется криминальное прошлое. Не смотря на то, что он находится на постоянном месте жительства во Флориде, у него есть достаточно много друзей в Нью-Йорке. По некоторым данным, в тексте говориться про 56-летнего Сесара Сайока из города Форт-Лодердейл.

По итогу на сегодня, было выслано около 12 посылок с бомбами, которые были адресованы таким личностям, как Барак Обама, Хиллари Клинтон, Кори Букер, Эрику Холдеру, а также Джону Бреннану, Джорджу Соросу, Роберту Де Ниро и другим.