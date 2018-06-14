Жалоба на громкую музыку: Мужчина с топором и его жена с битой напали на соседских музыкантов

Сегодня, 19:23 \\ Происшествия

Не всех соседей устраивает громкая музыка. Житель Калининграда напал с топором на четверых уличных музыкантов, которые громко играли музыку.

Происшествие случилось вечером в пределах площади Победы. Четверо музыкантов решили сыграть несколько песен, однако жителю соседнего дома такой концерт не устраивал. Мужчина взял с собой топор и вышел на улицу разогнать ребят.

По описанию случившегося, этот человек не стал церемониться с музыкантами и начал разрушать топором музыкальную аппаратуру. В ответ, парни хотели отбиться бейсбольной битой. Однако, к нападавшему подошла его супруга, которая без проблем отобрала эту самую биту, и начала ею помогать своему мужу.

Артисты, в данном случае, не пострадали. На место приехала группа полицейских, которая забрала с собой всех, кто участвовал в этой стычке. Музыканты написали заявление на супружескую пару. В данный момент обсуждается тема о возбуждении дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужу и жене могут вынести приговор в виде двух лет лишения свободы.

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Автор - Константин Никитин
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