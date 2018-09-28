Жена Дмитрия Грачева увиделась с мужем через год после того, как тот отрубил ей руки из-за ревности

Дмитрий Грачев отрубил кисти рук своей жене. Происшествие случилось на почве ревности. Медики смогли спасти только левую руку. Недавно жертва встретилась со своим мужем в зале заседания после инцидента, спустя почти целый год.

26 октября женатая пара встретилась впервые после жуткой истории, которая произошла в лесу из-за ревности. По сообщению Инны Шейкиной — мамы Риты, она вообще не смотрит в сторону своего мужа. Сам Дмитрий старается выглядеть спокойно, а на вопросы отвечает ровным тоном, а иногда посматривает на Риту.

В суде собралось близко пятидесяти работников СМИ, однако родители Дмитрия на заседание суда не явились. По данным, у семьи имеются двое маленьких детей. После случившегося происшествия, Дмитрий Грачев был лишен родительских прав. Маргарите вернули кисти рук с помощью новых технологий, а сейчас она проходит курс реабилитации в больнице. Рита старается справляться с хозяйственными делами при помощи своего протеза, а также она изъявляет желание найти работу, связанную с компьютером.

На суде Дмитрий частично признал свою вину. Имеется ввиду, что он признает участие в лишении кистей рук своей жены. Однако, в похищении, а также угрозе убийства человек свою вину отрицает.

Напомним, что в 11 декабря 2017 года Дмитрий Грачев отправил ее в лес, хотя тогда обещал отвезти свою супругу на работу. Из-за ревности к любовнику, которого, на самом деле, не существовало, он отрезал ей руки, привязав ее к столбу дерева. По словам преступника, таким образом он хотел заставить жену передумать разводиться. После этого, он сам вызвал бригаду скорой помощи, а также сдался полиции. К слову, за месяц перед случившемся, спутница Дмитрия составляла заявление о том, что ее супруг угрожает расправой за ревность.