ФСБ задержала шестерых боевиков ИГ накануне терактов в Москве

Спецслужбе удалось предотвратить стрельбу и взрывы на улицах российской столицы. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ведомства.

Сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку "ИГ*", состоящую из шести человек. Они задержали боевиков в сотрудничестве с полицией и Росгвардией. Во время обысков у подозреваемых обнаружили автоматическое огнестрельное оружие, самодельные самодельные устройства, инструкцию по их созданию, а также средства связи.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали совершить в Москве серию громких терактов. Они получали деньги на операцию из-за границы. Кроме того, накануне они совершили несколько тяжких преступлений. Ячейка получала приказы от представителей "ИГ*" из Сирии, которые являются уроженцами Центральной Азии. Против задержанных возбудили уголовное дело, которое готовится к передаче в суд.