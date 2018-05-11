ФСБ задержала шестерых боевиков ИГ накануне терактов в Москве

Сегодня, 18:21 \\ Происшествия

Спецслужбе удалось предотвратить стрельбу и взрывы на улицах российской столицы. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ведомства.

 Сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку "ИГ*", состоящую из шести человек. Они задержали боевиков в сотрудничестве с полицией и Росгвардией. Во время обысков у подозреваемых обнаружили автоматическое огнестрельное оружие, самодельные самодельные устройства, инструкцию по их созданию, а также средства связи.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали совершить в Москве серию громких терактов. Они получали деньги на операцию из-за границы. Кроме того, накануне они совершили несколько тяжких преступлений. Ячейка получала приказы от представителей "ИГ*" из Сирии, которые являются уроженцами Центральной Азии. Против задержанных возбудили уголовное дело, которое готовится к передаче в суд.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Александр Лубяной
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