Записи камер римского метро оправдали российских болельщиков

Сегодня, 16:43 \\ Происшествия

Они доказали, что туристы непричастны к поломке эскалатора на станции "Репубблика". Об этом написало итальянское издание Сorriere della Sera.

 23 октября 19 человек получили травмы в римском метро. Упомянутый эскалатор внезапно поехал очень быстро, из-за чего пассажиры повредили ноги и другие части тела. Большинство пострадавших оказались российскими болельщиками, приехавшими на футбольный матч ЦСКА-"Рома". Министр внутренних дел Италии обвинил в поломке самих фанатов. Он предположил, что нетрезвые россияне прыгали на эскалаторе и повредили его.

Однако в пятницу в Сети появились записи с камер наблюдения на станции. Дата и время указывает именно на инцидент с болельщиками ЦСКА. Как свидетельствует видеоролик, пассажиры не делали резких движений на ступеньках эскалатора. Эта информация полностью оправдала россиян после высказываний главы МВД. СМИ полагает истинной причиной аварии неисправность подъемника и механизмов безопасности.

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Автор - Александр Лубяной
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