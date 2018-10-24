Записи камер римского метро оправдали российских болельщиков

Они доказали, что туристы непричастны к поломке эскалатора на станции "Репубблика". Об этом написало итальянское издание Сorriere della Sera.

23 октября 19 человек получили травмы в римском метро. Упомянутый эскалатор внезапно поехал очень быстро, из-за чего пассажиры повредили ноги и другие части тела. Большинство пострадавших оказались российскими болельщиками, приехавшими на футбольный матч ЦСКА-"Рома". Министр внутренних дел Италии обвинил в поломке самих фанатов. Он предположил, что нетрезвые россияне прыгали на эскалаторе и повредили его.

Однако в пятницу в Сети появились записи с камер наблюдения на станции. Дата и время указывает именно на инцидент с болельщиками ЦСКА. Как свидетельствует видеоролик, пассажиры не делали резких движений на ступеньках эскалатора. Эта информация полностью оправдала россиян после высказываний главы МВД. СМИ полагает истинной причиной аварии неисправность подъемника и механизмов безопасности.