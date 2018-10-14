В Орловской области в реке обнаружены бомбы времен мировой войны

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Как стало известно, бомбы обнаружены в Орловской области реке Оке около деревни Гуторово Мценского района. 

 В данном районе были обнаружены и извлечены из Оки авиабомбы.  

Как стало известно, в данной местности отсутствуют специалисты, которые отвечают за поиск и обезвреживание боеприпасов, к местному отряду под названием “Лидер” были добавлены силы МЧС. Помимо всего этого, отряд состоит всего из 7 человек и одной единицы техники. 

Так, в ходе исследования дна реки специальным отрядом были обнаружены около десяти бомб под названием ФАБ-50, которые позднее были уничтожены. 

В данное время исследование территории продолжается, исследуются все возможные участки, как в воде, так и на суше. 

Данный отряд был сформирован почти 15 лет назад с целью выполнения различного рода задач при чрезвычайных ситуациях, а также, в местах повышенного риска жизни и здоровью. 

Как выяснилось позднее, данные боеприпасы хранятся на донной территории со времен второй мировой войны. Помимо этого, данные бомбы до сих пор не взорвались.

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Автор - Тереза Кёльн
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