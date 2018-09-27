В Лазаревском и Туапсинском районах осталось без электричества 6,5 тысяч человек

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26 октября в Лазаревском районе, а также и в Туапсинском районе более 6,5 человек остались без электричества. До этого многих людей эвакуировали.

 С 24 на 25 число без света сидели 33 тысячи человек. Стихия повредила 38 линий, которые передают электричество, которые распределены по сети ПАО «Кубаньэнерго».

Филиал сочинской компании сообщили, что работы по ремонту остановились из-за осложнений и продолжения осадков, также размытием дорог.

В центре городов Сочи и Адлера провели ремонт электроснабжения 25 октября. Также со светом находятся люди на большей территории Туапсе и по всему Лазаревскому району.

Ранее восстановили движение поездов в направлении Адлера. В данный момент территории дороги Туапсе – Адлер ходят четыре поезда с пассажирами, также свой запуск начал пригородный электропоезд «Ласточка».

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Автор - Дарья Андросова
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