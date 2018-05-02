В Мурманске женщину заставили сделать аборт из-за ошибочного диагноза

Сегодня, 14:50 \\ Происшествия

Когда женщина забеременела, врачи направили ее на сдачу анализов, однако ее результаты перепутали с результатами другой горожанки.

 Как стало известно, случай произошел в Мурманске еще весной 2016 года. Именно тогда женщина узнала, что беременна, и отправилась в больницу, чтобы стать на учет. Тем не менее, радостного события не произошло - после сдачи анализов ей сообщили, что у нее развился рак 3 степени. По этой же причине ее заставили сделать аборт и пройти курс химиотерапии.

Тем не менее, время спустя выяснилось, что мурманчанка была здорова, и несколько лет назад ей поставили ошибочный диагноз. Из-за этого она потеряла ребенка и потратила материальные средства на лечение, в котором не нуждалась.

Случившимся заинтересовались сотрудники Следственного комитета России по Мурманской области. Они возбудили уголовное дело по факту происшедшего и теперь будут проверять действия врачей из данной больницы.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Москве прямо на ходу разорвался поезд «Ласточка»

 Авария случилась на подъезде к станции МЦК «Лужники». Внутри поезда на момент...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ