В Мурманске женщину заставили сделать аборт из-за ошибочного диагноза

Когда женщина забеременела, врачи направили ее на сдачу анализов, однако ее результаты перепутали с результатами другой горожанки.

Как стало известно, случай произошел в Мурманске еще весной 2016 года. Именно тогда женщина узнала, что беременна, и отправилась в больницу, чтобы стать на учет. Тем не менее, радостного события не произошло - после сдачи анализов ей сообщили, что у нее развился рак 3 степени. По этой же причине ее заставили сделать аборт и пройти курс химиотерапии.

Тем не менее, время спустя выяснилось, что мурманчанка была здорова, и несколько лет назад ей поставили ошибочный диагноз. Из-за этого она потеряла ребенка и потратила материальные средства на лечение, в котором не нуждалась.

Случившимся заинтересовались сотрудники Следственного комитета России по Мурманской области. Они возбудили уголовное дело по факту происшедшего и теперь будут проверять действия врачей из данной больницы.