В Дагестане трактор прорвал газопровод и лишил топлива шесть сел

Из-за прорыва спасателям пришлось заблокировать подачу газа на участке. Об этом рассказала пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По предварительной информации, 26 октября трактор модели Т-150 вел земляные работы в Кизлярском районе Республики Дагестан. Неаккуратным движением водитель задел надземный газопровод. Возгорания или хлопка после прорыва не произошло. Утечку топлива оперативно устранили, использовав специальную задвижку трубы.

Теперь шесть сел в районе вынужденно остались без газа. Инцидент лишил возможности греться и готовить еду жителей Ефимовки, Аверьяновки, Некрасовки, Урицкого и Кохановки. Вечером к месту прорыва прибудет аварийная бригада электро-газосварщиков организации "Газпром газораспределение Дагестан". Рабочим предстоит восстановить целостность газопровода.