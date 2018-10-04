В Лондоне олень проткнул девочку рогами в сезон размножения

Семья выбралась на прогулку, проигнорировав знаки об опасности. Подробности инцидента узнало издание The Independent.

Конфликт видов произошел в парке Буши на юго-западной окраине Лондона. Здесь благородные олени свободно пасутся уже несколько веков. Обычно они терпеливо принимают туристов на своей территории. Однако сейчас у них начался сезон размножения. Гормональный всплеск делает оленей агрессивными и гонит сражаются с сородичами за право обладания самкой.

Именно в такой момент родители привели 7-летнюю девочку, чтобы посмотреть и сфотографировать животных, несмотря на предупреждение со стороны смотрителей парка. В итоге разгневанное животное бросилось в атаку и проткнуло рогом бедро ребенка. Родители вызвали к месту происшествия "скорую помощь", которая госпитализировала пострадавшую после оказания первой помощи. Рана не грозит серьезным уроном для здоровья.