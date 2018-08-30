В Свердловской области произошел пожар в ангаре с пиломатериалом

Сегодня, 12:40 \\ Происшествия

В Свердловской области в городе Тавда пожарные смогли потушить огонь а ангаре с пиломатериалом, а также мебелью внутри.

 В службе МЧС рассказали, что звонок поступил в 10:27 по местному времени. По улице Матросова располагался ангар, который загорелся. Его площадь составляет 1,2 тысяч квадратных метров. Пока сотрудники пожарно-спасательного подразделения спешили на место происшествия, 15 человек самостоятельно смогли эвакуироваться из здания. В 11:40 огонь был ликвидирован, а информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

Пожарные справлялись с огнем около полутора часа. Пострадавших и погибших на месте случившегося не обнаружено. Огонь не успел перенестись с кровли на внутреннюю часть ангара благодаря опытным специалистам, которые противостояли огню.

Те конструкции, которые все-таки подверглись огню, на данный момент разбираются и устанавливаются. Причина пожара еще неизвестна, но пожарные дознаватели проверяют всю информацию.

Ранее стало известно, что в Тюмени в школе №38 сработала сигнализация, которая говорит о наличии пожара. После второго урока учителя эвакуировали 406 учеников.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

В эфире "Россия 1" взяли интервью у погибшей в керченской бойне студентки

 Выпуск вышел на телевидении 17 октября в рамках программы "60 минут". По ходу него...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Москве прямо на ходу разорвался поезд «Ласточка»

 Авария случилась на подъезде к станции МЦК «Лужники». Внутри поезда на момент...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ