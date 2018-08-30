В Свердловской области произошел пожар в ангаре с пиломатериалом

В Свердловской области в городе Тавда пожарные смогли потушить огонь а ангаре с пиломатериалом, а также мебелью внутри.

В службе МЧС рассказали, что звонок поступил в 10:27 по местному времени. По улице Матросова располагался ангар, который загорелся. Его площадь составляет 1,2 тысяч квадратных метров. Пока сотрудники пожарно-спасательного подразделения спешили на место происшествия, 15 человек самостоятельно смогли эвакуироваться из здания. В 11:40 огонь был ликвидирован, а информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

Пожарные справлялись с огнем около полутора часа. Пострадавших и погибших на месте случившегося не обнаружено. Огонь не успел перенестись с кровли на внутреннюю часть ангара благодаря опытным специалистам, которые противостояли огню.

Те конструкции, которые все-таки подверглись огню, на данный момент разбираются и устанавливаются. Причина пожара еще неизвестна, но пожарные дознаватели проверяют всю информацию.

Ранее стало известно, что в Тюмени в школе №38 сработала сигнализация, которая говорит о наличии пожара. После второго урока учителя эвакуировали 406 учеников.