Прощание с Караченцовым организует "Ленком"

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В понедельник, 29 октября, друзья и поклонники смогут проститься с артистом на сцене московского театра. Об этом в пятницу заявил его директор Марк Варшавер.

 Глава "Ленкома" взялся лично организовать церемонию похорон. Он намерен устроить для Николая Караченцова достойное прощание в стенах, где покойный неоднократно выступал до автокатастрофы. Наибольшую популярность актер получил благодаря рок-опере "Юнона и Авось", где с 1981 года играл графа Резанова. Помимо этого, выпускник МХАТ исполнил роли в десятках произведений различных жанров.

Напомним, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября. Он не дожил всего один день до 74-го дня рождения. Как сообщила Людмила Поргина, у её супруга отказали почки. Несколько лет Николай Караченцов боролся с онкологическим заболеванием. Под конец жизни раковые метастазы поразили жизненно важные органы, что и привело к смерти.

Последней, с кем лично попрощался артист, стала именно жена. По её словам, Николай Караченцов говорил слова утешения и призывал к оптимизму. Он считал, что венчанным супругам бояться нечего - Господь защитит.

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Автор - Александр Лубяной
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