В Кемеровском районе произошла массовая авария с несколькими погибшими

На трассе Кемерово – Промышленная возникла массовая авария, в которой погибли люди. Данное происшествие случилось 26 октября утром на 20 километре в Кемеровском районе, в котором приняли участие три автомобиля. На данный момент три человека скончались на месте происшествия, а также один является пострадавшим.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 решил пойти на обгон и выехал на встречку. В результате, произошла авария, где автомобиль столкнулся с «Газелью». После аварии последнюю выбросило на другую полосу. По итогу снова столкновение с Renault Sandero. погиби все люди, которые находились в машине Renault, пострадавший тоже ехал в данном транспорте.

Правоохранительные органы находятся на месте происшествия, выясняют причины и обстоятельства аварии. В конечном итоге сотрудники полиции вынесут свое процессуальное решение.

Ранее стало известно, что Алексей Лиханов, который является мэром Верхотурья Свердловской области, сбир несовершеннолетнего ребенка и скрылся с места преступления.