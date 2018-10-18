Число погибших от наводнения в Краснодарском крае возросло до шести

Сегодня, 10:41 \\ Происшествия

Их количество изменилось, так как ранее некоторые жители считались пропавшими без вести.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщают новые подробности о том, как продвигается ликвидация последствий ливней и подтоплений в регионе. Согласно информации, которую они предоставляют, они также уточнили число погибших вследствие недавних событий. По их последним подсчетам, оно уже возросло до шести.

 В службе МЧС по связям с общественностью уточнили, что ранее погибшими во время ЧС считались лишь двое. Остальных нашли во время проведения поисково-спасательных работ. Известно, что для помощи пострадавшим от наводнения на Кубань отправили 52 бригады скорой помощи. При этом, в экстренных службах до сих пор занимаются поисками еще одного человека, который после произошедших подтоплений до сих пор не связался с родными.

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Автор - Мартина Корф
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