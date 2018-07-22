В Греции ночью произошло мощное землетрясение, которое ощутило еще 9 стран

Катаклизмы продолжаются: сегодня ночью у берегов Греции произошло землетрясение магнитной амплитудой 6,8 баллов. Сейсмологи предупреждают цунами.

25 октября примерно в 23:00 произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Данные были получены от Европейского средиземноморского сейсмологического центра. На расстоянии 300 километров от Афин в Ионическом море произошел природный катаклизм. Глубина эпицентра землетрясения достигла 10 километров. Более того, такой толчок смогли ощутить жители девяти стран, среди которых, кроме Греции, называют Мальту, Италию, Ливию, Македонию, Боснию, Болгарию, Албанию и Турцию. В последствии этого землетрясения произошел еще ряд природных явлений с другой магнитудой — 5,0 баллов в той же местности в 4 часа утра.

В Греции толчки ощутили на полуострове Пелепоннес, где жители выбежали ночью из своих домов. В Закинтосе были повреждены ЛЭП — весь город остался без света. Монастырь Преображения Господня разрушился во время катаклизма. Здание было построено в XIII веке. В 1997 году оно пережило предыдущее землетрясение, после чего его пытались восстановить. После сегодняшнего события эксперты предупредили всех жителей и гостей Греции о цунами. Однако позже они установили, что волны поднялись на 20 сантиметров и угрозу не представляют.

К слову, В Индонезии месяц назад также произошло землетрясение. По состоянию на 28 сентября погибли, по меньшей мере, 1200 человек. Затем начал извергаться вулкан Сопутан, расположенный на территории острова Сулавеси.