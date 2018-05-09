Жительница Омска ударила врача клавиатурой из-за УЗИ

24 октября сотрудница больницы скорой медицинской помощи получила сотрясение головного мозга. По этому факту региональное СУ СК объявило проверку.

По предварительной информации, 47-летняя жительница Омска пришла в БМСП №2 с направлением от поликлиники №15. Врач обратил внимание, что в документе зачеркнут один вид УЗИ-диагностики и от руки дописан другой, на который учреждение договор не заключало. Медик аргументированно отказала пациентке в процедуре из-за отсутствия полномочий.

Словесная перепалка и невозможность пройти желаемое исследование сильно разгневали женщину. Она бросила направление в лицо собеседнице, а затем ударила доктора по голове клавиатурой, лежащей на столе. С травмой головы пострадавшей пришлось обратиться к травматологу и нейрохирургу. В настоящее время она восстанавливается после удара. Как отмечает издание "СуперОмск", сотрудница БСМП планировала пожаловать на обидчицу в полицию. Видимо, она исполнила свою угрозу.