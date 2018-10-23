Люди пострадали после обрушения моста под фурой в Приморье

Сегодня, 09:02 \\ Происшествия

После того, как он упал под тяжестью большегруза, автодорогу Владивосток — Арсеньев перекрыли для проезда.

 Отечественные СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали в Приморье. Согласно данным, которые предоставляет источник, там произошло обрушение пролета моста под фурой. После этого пострадали люди, которые в момент аварии находились в транспорте, передвигавшемся по установленному над рекой сооружению.

 В сети уже появились первые фотографии с места событий. По ним видно, что в гуще событий оказались фура и легковой автомобиль. При этом, большегруз с одной стороны зажал авто, сильно его повредив. С другой стороны в него упирается часть моста.

О деталях аварии в настоящий момент уточняют у сотрудников управления МВД по Приморскому краю.

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Автор - Мартина Корф
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