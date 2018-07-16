Внук-наркоман задушил бабушку и прожил 11 дней с трупом

Сегодня, 09:18 \\ Происшествия

Тело Лоррейн Брэдли уже начало разлагаться, когда полицейские обнаружили его.

Её внук Джордж Бэйли отсидел тюремный срок за кражу со взломом, а после освобождения стал жить у своей бабули в штате Делавэр. 30-летний оболтус нигде не работал и проводил время в общении со своими друзьями-наркоманами. Однажды 69-летняя старушка неудачно оступилась и упала в своём жилище. Вместо того, чтобы помочь подняться своей бабушке, Бэйли наклонился к ней и со словами: «Прости, но сейчас ты отправишься в лучший из миров», задушил её. Для убийцы это был прекрасны шанс заработать на наркотики и избавиться от опеки надоевшей бабушки.

Для этого он отдал машину Лоррейн в пользование своим приятелям, которые за это поставляли Джорджу зелье. Внук-наркоман прожил 11 дней в квартире с разлагающимся трупом и всё это время был во власти дурмана. После жалоб соседей на невыносимый запах, прибывшая полиция обнаружила тело убитой. Бэйли был взят под стражу и упрятан за решётку. Ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

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Автор - Мария Ремарк
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