Власти Краснодара покормят застрявших в городе пассажиров поездов

Сегодня, 21:04 \\ Происшествия

Пассажирам поездов, 120 из которых дети, предложат второй раз горячие блюда, напитки, свежевыпеченных хлеб, бутилированную воду и медицинскую помощь.

И-за тяжёлых погодных условий в регионе пассажиры поезда «Санкт-Петербург – Адлер» были вынуждены остановиться в Краснодаре 25 октября в 10:00. Как сообщили в мэрии, среди пассажиров оказалось большое количество организованных в группы детей, которые ехали на различные сборы и фестивали в «городе-курорте Сочи».

Власти города открыли на железнодорожном вокзале «Краснодар-1» специально для застрявших в нём пассажиров пункт горячего питания. Вечером снятых с поезда людей и тех, кто находится в зале ожидания, покормят ужином, а на утро предложат завтрак. Также всем нуждающимся обеспечат квалифицированную медицинскую помощь в привокзальном медпункте или предложат обратиться к круглосуточно дежурящей на площади бригаде скорой помощи.

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Автор - Марина Фёдорова
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