Женщина сделала селфи с истекающим кровью мужем и разослала своим друзьям

Сегодня, 19:18 \\ Происшествия

В Сургуте девушка из местного населения порезала ножом своего супруга в ходе их ссоры. Пока ее муж лежал раненый, она сделала селфи с ним и поделилась со всеми своими друзьями.

Жительница Югры ранила холодным оружием своего экс-мужа в четверг. Вдвоем они находили под действием алкогольного опьянения. Не выдержав давления, она схватила нож и пару раз нанесла удары. Сразу после содеянного, она сделала несколько фотографий, а затем прислала всем знакомым. Вместе с фотографией она оставила надпись, в которой она подтвердила, что «пырнула ножом своего бывшего мужа». Также она добавила: «Я, походу, тварь».

По данным, мужчина остался жив и сейчас находится в больнице. По словам полиции, женщину никогда не привлекали к ответственности перед законом. Однако ее муж состоял на учете за злоупотребление алкоголем, а также не раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя.

После содеянного было возбуждено уголовное дело по статье 114 УК РФ, которая гласит о превышении пределов необходимой самообороны. За причинение тяжкого вреда здоровью, подозреваемая находится дома под подпиской о невыезде. Такой вердикт был вынесен из-за того, что у нее на воспитании находится маленький ребенок.

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Автор - Константин Никитин
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