Следователи нашли двух подозреваемых в избиении подростка на юге Москвы

Подростки общаются с правоохранителями в Главном следственном управлении Следственного комитета столицы. Об этом в четверг рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

Недавно к следователям попала видеозапись преступления возле торгового центра Columbus на юге Москвы. На кадрах запечатлено, как трое парней школьного возраста наносили лежащему сверстнику удары по спине и голове. Сотрудники органов начали доследственную проверку.

Уже на следующий день Следственный комитет нашел двух подозреваемых. Они установили их личности и местоположение. О третьем пока ничего неизвестно. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела об избиении или даже о покушении на убийство.

Пользователь социальных сетей, опубликовавший запись с камеры, поделился также подробностями конфликта. По его информации, пострадавший оскорбил подростков на просторах Интернета, а те решили ему отомстить. В итоге обидчик превратился в жертву и попал в реанимацию. Как утверждает источник, среди прочих травм у парня диагностировали перелом позвоночника.