В Москве на балконе дома увидели живую рысь

Сегодня, 17:27 \\ Происшествия

Очевидец сообщил об этом в полицию. Сейчас правоохранители отправились по названному свидетелем адресу, чтобы проверить его жалобу.

В Москве на балконе дома была замечена рысь. Дикое животное увидели в доме на улице Ляпидевского. Мужчина, позвонил полицейским и сообщил им об увиденном.

По данным СМИ, которые ссылаются на источники из полиции, правоохранители уже выехали на указанный очевидцем адрес. Им предстоит проверить, действительно ли на балконе дома находится живая рысь. Если дикое животное там и правда живет, то ситуация примет совсем другие обороты.

В Сети пользователи уже стали обсуждать ситуацию. Они пишут, что живую рысь нельзя держать в квартире. Животное, которое может быть крайне опасным для человека, не должно содержаться в подобных условиях. Некоторые считают разведение экзотических животных необычным развлечением, однако для каждого вида нужны особые условия для жизни. Помимо этого, чаще всего диких животных покупают нелегально, на «черных рынках».

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Автор - Анна Пушкина
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