В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием забора

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21 октября в Ростове-на-Дону на улице 1-й Конной Армии произошла авария с участием забора. Женщина в автомобиле Skoda не смогла справиться с управлением и врезалась в забор.

 Очевидцы сообщили правоохранительным органам, что женщина хотела обогнать машину на мокром спуске, но данная попытка оказалась неудачной и водитель ударилась о бордюр, после чего произошел удар о столб, в последствии чего автомобиль опрокинулся. По данным спасательной службы пострадавшая не имеет каких-либо травм.

Благодаря страховки автомобиля, она сможет покрыть растраты на ремонт забора. Именно страховая компания займется последствиями данного случая.

Ранее стало известно об аварии, которая произошла в Ростове на улице Ленина. Водитель «Газели» провокационными действиями привел столкновение в массовую аварию.

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Автор - Дарья Андросова
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