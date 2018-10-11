В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием забора

21 октября в Ростове-на-Дону на улице 1-й Конной Армии произошла авария с участием забора. Женщина в автомобиле Skoda не смогла справиться с управлением и врезалась в забор.

Очевидцы сообщили правоохранительным органам, что женщина хотела обогнать машину на мокром спуске, но данная попытка оказалась неудачной и водитель ударилась о бордюр, после чего произошел удар о столб, в последствии чего автомобиль опрокинулся. По данным спасательной службы пострадавшая не имеет каких-либо травм.

Благодаря страховки автомобиля, она сможет покрыть растраты на ремонт забора. Именно страховая компания займется последствиями данного случая.

Ранее стало известно об аварии, которая произошла в Ростове на улице Ленина. Водитель «Газели» провокационными действиями привел столкновение в массовую аварию.